موافقة المالك بالنسبة للمستأجر.. الأوراق المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام

قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، إن تعديل ترخيص محل عام، يتطلب تقديم صاحب المحل بعض المستندات، لاستصدار الرخصة الجديدة.

وأضاف هاشم لـ"الوطن"، أن على الراغب فى تعديل رخصة المحل، التوجه الى الحى التابع له، لتقديم طلب تعديل الرخصة، متضمنا بعض الأوراق والمستندات وهي كالتالي:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-توكيل رسمى فى حالة الوكالة.

-أصل الترخيص.

-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة الدمغة الهندسية.

-صورة عقد الإيجار حال تغيير القيمة الايجارية الناتجة عن التعديلات.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- "موافقة الجهات المختصة" الهيئة العربية للتصنيع، الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء،الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة وزارة الداخلية،وغيرها من الجهات المرتبطة بالأنشطة.

- إيصال سداد الرسوم.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.