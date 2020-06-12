قبل إعلانها.. خدمات إليكترونية جديدة لبطاقات التموين

تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال أيام، تفاصيل إتمام تحول خدمات البطاقات التموينية بشكل كامل لـ"خدمات إليكترونية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتخفيف الضغط والتوافد من المواطنين على مكاتب التموين حول محافظات الجمهورية، وتقدم "الوطن" في "س و ج" أبرز الخدمات الإليكترونية المقرر الإعلان عنها من التموين خلال الأيام المقبلة، بعدما كشف مصدر بالوزارة عن ملخصها.

ما هى الخدمات المتعلقة ببطاقات التموين التي ستتحول لإليكترونية؟

تهدف الوزارة لتحويل خدمات "بدل الفاقد وبدل التالف وتفعيل بطاقات التموين واستخراج بطاقة جديدة وتغيير محل السكن من محافظة لأخرى" لتكون عبر موقع دعم مصر http://www.tamwin.com.eg/

وكيف يمكن للمواطن الاستفادة من تلك الخدمات عبر موقع دعم مصر؟

يجب على المواطن، أن يقوم بتسجيل رقم هاتفه على الموقع من خلال أيقونة "سجل موبايلك"، بالضغط عليها يطلب منك الموقع تسجيل رقم البطاقة التموينية وبطاقة الرقم القومي ومحل السكن - المحافظة-، بعد إتمام تلك الخطوات، تقوم بإدخال رقم موبيل صاحب البطاقة، ووقتها يكون تم تسجيل بيانات هذه البطاقة عبر موقع دعم مصر، ويحق له استخدام خدماته.

وماذا عن دور مكاتب التموين خلال الفترة المقبلة؟

فور الإعلان عن تحويل هذه الخدمات لإليكترونية، سيكون دور المكتب التمويني في أن يكون منفذا لتسليم البطاقات التموينية الجديدة وبدل الفاقد والتالف للمواطنين الذين سجلوا على موقع دعم مصر، على أن يستمر في تقديم خدماته أيضا للمواطن الراغب في انهاء طلباته بشكل ورقي.

كم عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على موقع دعم مصر؟

بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على موقع دعم مصر 10 ملايين مواطن من أصل 22 مليون مواطن يمتلك بطاقة تموينية.

وما هي أبرز الخدمات المقدمة الآن على موقع دعم مصر؟

يمكن للمتستخدم للموقع في الوقت الحالي، أن يستفيد من الخدمات المقدمة والتي يعد أبرزها تقييم عمل المخابز، وكتابة أي شكاوي يتعرض لها أثناء صرف الخبز، بالإضافة للاستعلام عن أقرب المكاتب التموينية في محيط سكنه.