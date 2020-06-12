ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، من ضبط سائق يتاجر بالمواد المخدرة وبحوزته 64 تذكرة هيروين.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بأن معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص أكدت قيام "م.م.ب"، 30 عاما، سائق، مقيم بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، بكميات كبيرة وترويجها على عملائه.

بتقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد بكر رئيس مباحث المركز والنقيب محمد زيدان معاونًا والنقيب أحمد عبدالعظيم سليمان معاونًا من ضبطه وعُثر بحوزته على 64 تذكرة من مادة الهيروين تزن 60 جراما ومبلغ مالي وتليفونين محمول للتواصل مع العملاء.