مستشفى العزل ببنها ينفي حدوث اعتداء على الأطقم الطبية

‏نفت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها العام "التعليمي" المخصص لعزل مرضى كورونا، ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفي مساء أمس.

وقالت الدكتورة أمنية إن الأمر لم يتعد كونه مشادات كلامية من أهل شاب متوفى متأثرا بإصابته بكورونا بشبرا الخيمة واحد أعضاء الفريق الطبي وتم احتواء الموقف في حينه.

كانت وزارة الصحة والسكان خصصت 11 مستشفى ضمن 320 على مستوى الجمهورية لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاءت المستشفيات التي خصصتها الوزارة بالقليوبية "قليوب التخصصي، مستشفى النيل بشبرا الخيمة و بنها التعليمي و ناصر العام بشبرا الخيمة وبهتيم المركزي بشبرا الخيمة وأبو المنجا المركزي بشبرا الخيمة ومستشفى صدر المرج، بنها النموذجي للتأمين الصحي و شبين القناطر وحميات بنها و مستشفى حميات طوخ".

فيما أعلنت محافظة القليوبية تخصيص رقم تليفون "01555573040" للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه، موضحة أن الطاقم الطبي سيتعامل مع الحالات المصابة بسرية تامة كما تم التأكيد أنه سيتم التعامل مع البلاغات الكيدية وفقا للقانون.‏