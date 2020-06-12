وزير الإعلام: إصابات كورونا في مصر أقل من المتوسط

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه لايوجد تاريخ محدد لانتهاء جائحة كورونا، ومصر من الدول غير الكثيفة في الإصابات، فهي أقل من المتوسط، وكل دولة من دول العالم لها ظروفها فيما يخص التعامل مع الجائحة.

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أن الحكومة عملت على التوزان بين صحة المواطنين ومنع الأزمات الاقتصادية على مدار 3 أشهر ماضية.

وتابع هيكل بأن الحكومة تحاول مد المرحلة الحالية من الاحتياط والاحتراز حتى لا يتم الضغط على المنظومة الصحية قدر المستطاع، مشددا على أنه يجب النظر لتجارب الدول الأخرى.