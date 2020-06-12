أستاذ في جامعة هارفارد: معظم حالات كورونا يمكن علاجها في المنزل

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، إن معظم الحالات التي تصاب بفيروس كورونا من الممكن أن تعالج في المنزل مثله مثل دور الإنفلونزا، والمستشفيات فقط للحالات الحرجة، وكل دولة لها وضعها لأن هناك دول إمكانياتها الصحية كبيرة من حيث عدد المستشفيات والأسرة، ومصر ليست من هذه الدول لأن إمكانياتنا ما زالت محدودة.

وأضاف حمدي، خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن، في برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه إذا كان معدل الانتشار بسيط في فترة زمنية طويلة يستطيع الجهاز الصحي التعامل معها، لكن إذا كان معدل الانتشار كبير في فترة قصيرة يجب أن يكون العلاج في المنزل.

ووجه نصيحة للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أن يتأكدوا ما إذا كان بالفعل يحمل الفيروس من عدمه من خلال عمل بعض الفحوصات وليس المسحة فقط، وفي حالة التأكد بالإصابة هناك علاجات منزلية يمكن أخذها وقد وفرتها وزارة الصحة للمرضي وعزل نفسه في غرفة مفتوحة وليس بها مروحة أو تكييف على أن يتم التنظيف بشكل مستمر للمكان المتواجد فيه، والحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون جيداً.

وتابع، أن هناك 5 أيام ما بين بداية ظهور الأعراض وضيق التنفس يمكن أن يعالج الشخص نفسه جيداً داخل منزله وفي حالة عدم التحسن يجب الاتصال بالأرقام الخاصة بوزارة الصحة لنقله لمستشفى العزل لتلقي العلاج، مؤكداً أنه يجب على الشخص تناول جميع الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لأن فاعليتها أعلي في المراحل الأولى للمرض.