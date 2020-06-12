الروسية صاحبة فيديو الدفاع عن مصر ضد الكويتية: "كل كلمة خرجت من قلبي"

تحدثت الدكتورة صفية ستبنشنكوفا، متخصصة في طب نفس الأطفال، الروسية صاحبة فيديو الدفاع عن مصر، أنها لم تكن تتوقع أن يحدث هذا كله، "لما شوفت الفيديو بتاع الكويتية اتنرفزت جدا واتخنقت منها، ونزلت من البيت أشتري حاجات للبيت، وصورت الفيديو وبعته لجوزي على الواتساب، أستأذنه ينفع أنزله على فيس بوك ولا لا، ووافق".

وأضافت ستبنشنكوفا، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية صدى البلد، "مكنتش متوقعة ده يحصل، ومبسوطة لأن المصريين فهموني، وكل كلمة خرجت من قلبي حبا في مصر، وبقالي 18 سنة متجوزة في مصر، وأول مرة جيت مصر كان عام 1997، وجيت يومين فقط مع والدي، شوفنا الأهرامات والمتحف بس، وبعد كده سافرت، وفي عام 2002 اتجوزت واستقريت في مصر".

وتابعت، "بالنسبة لتمكنها من اللغة، في أول سنتين لما كنت عايشة مع جوزي، كنت دائما أسأله عن معاني الكلمات، ولما كنت ببقي قاعدة مع صحابه، ببقي نفسي أفهم بيقولوا ايه، بالإضافة لأن اشتغلت وسط المصريين، وتعلمت من اللي حواليا كتير".

يذكر أنه انتشر فيديو لسيدة روسية، وهي تسب العمالة المصرية الموجودة بالكويت، ولكن لم يتخاذل أحد من المصريين في الرد عليهم، وواجهت ردود أفعال قوية من المصريين وغير المصريين.