متظاهرون يحطمون مبان ومحلات ويضرمون النيران وسط بيروت

حطم متظاهرون، مبان ومحلات، وأضرموا النيران في محيط ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتصاعدت الاحتجاجات في لبنان، على خلفية الانهيار الحاد الذي شهدته الليرة اللبنانية، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة وسط أنباء عن توجه لإقالة حاكم مصرف لبنان.

وبعد ليلة ساخنة، تخللتها مناوشات بين المحتجين والجيش، وأعمال شغب، أدت إلى سقوط 36 مصابا، بينهم عسكريان، شهدت مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، حركة خجولة حيث فتحت بعض المحال أبوابها في حين ما زال البعض مغلقا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وعمد محتجون صباحا إلى إعادة إغلاق ساحة النور في طرابلس في كل الاتجاهات، بالاضافة إلى طريق البحصاص، كما قطعوا طريق القليعات في سهل عكار بالإطارات المشتعلة وطريق عام العبدة -حلبا بالعوائق والسيارات، وهي الطرقات الأساسية التي تربط مناطق شمال لبنان.