"تجارة القناة" تعلن جداول امتحانات الدراسات العليا المهنية

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم إعلان جداول الامتحانات للبرامج المهنية بكلية التجارة حيث تبدأ يوم السبت، الموافق 4 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

ووجه الدكتور أحمد زكي، عميد الكلية، ونائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والإدارة الطبية والأمن على ما بذلوه خلال الفترة الماضية من جهد كبير لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات المرتبطة بمواجهة بفيروس كورونا المستجد.

كما هنأ الدكتور أحمد زكي، طلاب البرامج المهنية بتحديد ميعاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وطمأن الطلاب باتخاذ الجامعة لكافة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامتهم وأعطى تعليماته لجميع أعضاء هيئة التدريس بتذليل أي صعوبات تواجه الطلاب.