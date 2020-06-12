أخصائي وبائيات: لقاح أكسفورد مبشر وتصنيع مليار جرعة فور تأكيد فاعليته

أكد الدكتور عبدالكريم أقزيز، أخصائي علم الوبائيات والمحاضر في كلية الملك ببريطانيا، إنه جرى الانتهاء من مرحلتين بشأن لقاح بـ"لقاح أوكسفورد"، الذي تنتجه جامعة أوكسفورد البريطانية، مؤكدًا أن النتائج مبشرة.

وأضاف أقزيز خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن اللقاح الجديد، يعتمد على إدخال فيروس غير ضار للجسم، يولد استجابة مناعية ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن النتائج التي تم تجربتها على الحيوانات، أثبتت نجاحه بنسبة 100%، وأن ذلك ما عجل بالمرحلة الثانية من التجارب، وإجرائها على البشر بعينه قدرها 11000 شخص من الأصحاء، لافتا إلى أن الخوف من ظهور أثار جانبية للمصل، وهو ما لم يحدث حتى الآن، متوقعًا تأخر الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب لمدة أسبوعين، لحين التأكد.

وأوضح أقزيز، أنه سيتم تجربة المصل على 10 آلاف شخص في بريطانيا والبرازيل، وأن هولاء الأشخاص يتم متابعتهم، من أجل التأكد من عدم ظهور أعراض جانبية، مشيرًا إلى أنه فور التأكد، ستتاح كميات كبيرة من المصل.

وأشار أقزيز إلى أن الشركة المصنعة، ستبدأ تصنيع كميات من اللقاح، لطرحها فور الإعلان النهائي عن فاعليته، وأن الشركة المصنعة ستنتج 100 مليون جرعة مخصص، بعد التأكيد النهائي على فاعليته، مشددًا على أنه سيتم صناعة مليار جرعة، وأن الدول تجري حاليًا تعاقداتها مع الشركة المصنعة.

وعن التقارير التي تتحدث عن أن الإصابة بالبرد تقي من كورونا، قال أخصائي علم الوبائيات: "لا يمكن التأكيد حتى الآن، أن الإصابة بالبرد يقي من كورونا"، مؤكدًا على أن اللقاح هو الأمل للعودة للحياة الطبيعية ومواجهة كورونا.