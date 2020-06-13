طقس اليوم السبت 13-6-2020 في مصر والدول العربية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم السبت، سيكون حار نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوجد فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط احيانا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة لى شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، ليلا نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، نجران كذلك على أجزاء من الساحل الغربي.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، نهارا، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة، ليلا.