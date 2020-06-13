إزالة 12 ألف تعدٍ على 4 ملايين متر مربع خلال 5 أشهر

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، قدم تقريرا لرئيس الوزراء بشأن جهود المحافظات مع قوات إنفاد ومديري الأمن والوحدات التنفيذية المحلية لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي سواء الأراضي على أملاك الدولة أو أملاك خاصة.

وأضاف قاسم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التليفزيون المصري، أنه جرى إزالة 12 ألفا و425 حالة تعدٍ من 25 مارس حتى 9 يونيو الجاري، بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة بمساحة تفوق 4.6 مليون متر مربع، كما جرى إزالة 6147 تعدٍ على مساحة 1.1 مليون متر مربع من الأملاك الخاصة.

وأشار إلى أنه جرى إزالة 17 ألف 986 مخالفة بالأراضي الزراعية، بواقع 1700 مخالفة على أراضي أملاك الدولة بمساحة تفوق 16 ألف فدان، كما جرى إزالة 16 ألفا و286 حالة تعدٍ على أراضي أملاك خاصة بمساحة تفوق 3200 فدان.