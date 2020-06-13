الانتهاء من تعقيم مركز شرطة القصاصين واستمرار أعمال النظافة بالمدينة

أعلن اللواء أشرف بهجت رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، أنه تم الانتهاء من رش وتطهير وتعقيم مركز الشرطة، كما تم تطهير وتعقيم عزب "خنيفر والكوع والجبل" بقرية الوادي الأخضر، وعزبة الشيخ غريب بقرية السلام، من خلال المشاركة المجتمعية.

وأكد اللواء أشرف بهجت، على استمرار التطهير والتعقيم بالمدينة والقرى والأماكن الحيوية والمصالح الحكومية بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشان التطهير والتعقيم للمراكز والمدن.

وفى نفس السياق، أوضح اللواء أشرف بهجت، أنه تمت إزالة خط الطرد القديم بعد التنسيق مع منطقة الصرف الصحي بالقصاصين والتأكد من عدم جدواه، وتم إعادة الشيء إلى أصله وإعادة رصف الطرق مره أخرى عن طريق معدات مجلس المدينة والحملة المكانيكية بقيادة المهندس محمود ضبعان.

شارك في الأعمال، المهندس سمير طلبه سكرتير مركز ومدينة القصاصين، وإدارة المتابعة وإداره الإعلام غريب أبو مازن، ورجال الحملة الميكانيكية.