سائحة ألمانية عبر "الوطن": مشتاقون لمصر وفي انتظار السماح لنا بالعودة

آثار تقرير نشرته "الوطن"، عن اقتراب عودة السياحة الخارجية بفنادق البحر الأحمر، إعجاب العديد من السائحين الأجانب خاصة السياح الألمان فكانت أبرز الرسائل التي وجهت عبر صفحات "الوطن"؛ رسالة من سائحة ألمانية تقول فيها "مشتاقين لمصر وفي انتظار السماح لنا بالعودة".

ووصفت "بيانكا كارمر"، إحدى السائحات التي تحمل الجنسية الألمانية على تقرير "الوطن" عن عودة السياحة الخارجية مطلع شهر يوليو المقبل، بأنه "مثالي جدا"، وقالت "نحن في الانتظار حتى يسمح بنا بالعودة إلى مصر مرة أخرى".

ونشرت السائحة الألمانية "جابي" والتي تردد على مصر سنويا بفنادق البحر الأحمر، صورة لها وهي تحمل علم مصر قائلة "سوف نلتقي في أقرب وقت ممكن".

وكشف عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية بمرسى علم أنه بمجرد نشر تقرير "الوطن" على موقع التواصل الاجتماعي عن عودة السياحة الخارجية بفنادق البحر الأحمر قريبا، لاقى فرحة ََوسعادة واستحسان عدد من الأصدقاء الأجانب له في عدد من الدول الأجنبية والمترددين على مصر سنويا للإقامة بفنادق البحر الأحمر.

وأكد "عثمان"، أن عددا من السائحين الأجانب قاموا بترجمة تقرير "الوطن"، المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي، وعبروا عن سعادتهم بعودتهم قريبا إلى مصر مرة أخرى لعشقهم لها وخاصة أنهم يترددون عليها أكثر من مرة في العام.

وبالتواصل مع السائحين الألمان عبروا عن سعادتهم بعودتهم قريباً إلى مصر وفي انتظار فتح حركة الطيران.

وأوضح مسؤولو مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه لا اشتراطات وضوابط جديدة خاصة بالفنادق والقرى السياحية لاستقبال السياحة الخارجية بداية من شهر يوليو المقبل، حسب إعلان مجلس الوزراء، بفتح حركتي السياحة والطيران الخارجية.

وأكدت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالغردقة في تصريح صحفي اليوم، أن الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر التي تستقبل نزلاء سياحة داخلية مستعدة لاستقبال سياحة خارجية بنفس الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء، وقامت لجان التفتيش المكونة من وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشات الفندقية بالتفتيش عليها ومنحها شهادة السلامة الصحية والتي وصل عددها إلى 78 فندقا.

كانت "الوطن"، نشرت تقريرا أول أمس، عن استعداد فنادق البحر الأحمر لاستقبال السياحة الخارجية مطلع شهر يوليو المقبل، خاصة بعد تأكيد بعض ملاك ومديري الفنادق أن حجوزات شهر يوليو المقبل لم تلغى وتلقيهم حجوزات جديدة من خلال شركات السياحة وعدد من السائحين مرتادي فنادق البحر الأحمر ويتوقف الأمر على عودة حركة الطيران.