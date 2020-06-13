نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة المركزي

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى ساقلتة المركزي، برفقة اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، للمرور على مستشفيات العزل، وعبدالمنعم عبدالقوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومسئولي المتابعة بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ أن جولته التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد "القاضي" بنك الدم، ومعمل التحاليل، وغرفة الأشعة، واطمأن على بعض المرضى بالمستشفى خلال تلقيهم العلاج، مشيرا إلى أن المستشفى مكون من 4 طوابق، يوجد بالطابق الأول الأرضي قسم الاستقبال، والطابق الثاني به غرفة العمليات، وقسم الحضانات، والطابق الثالث يضم قسم الباطنة، وقسم النساء، أما الطابق الرابع فقد تم تجهيزه للعزل واستقبال حالات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه تبين خلال زيارة المستشفى التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كما تفقد نائب المحافظ المبنى الجديد الخاص بالمستشفى حيث تم الانتهاء من نسبة 50% من الأعمال الإنشائية به، موجها بالمتابعة المستمرة للانتهاء من المبنى الجديد في أقرب وقت ممكن.