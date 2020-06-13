القوات العراقية تعثر على أسلحة لـ"داعش" في عملية بالأنبار

عثرت القوات المشتركة العراقية، اليوم، على أسلحة ومضافات لتنظيم داعش الإرهابي في عملية استباقية في عمق صحراء الأنبار.

وذكر الحشد الشعبي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة من لواء عامرية الصمود وقطعات من الجيش نفذت عملية دهم وتفتيش للمناطق المحيطة بمطار مديسيس ومناطق الهبارية ومنطقة اخويليات والصوفيات في عمق صحراء الأنبار.

وأشار الحشد، إلى أن العملية شملت أيضا تفتيش وادي أبو غار ووادي شبوان لملاحقة فلول داعش.

وأضاف الحشد الشعبي، أن العملية أسفرت عن العثور على عدد من الأسلحة وضبط دراجة نارية وتدمير عدة مضافات كانت تستخدمها عناصر داعش في عمق الصحراء.