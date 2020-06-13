إزالة 39 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات، كفر الدوار، كوم حمادة، الرحمانية، ادكو، دمنهور، حوش عيسى"، عن إزالة 39 حالة تعد على مساحة 6089 مترا مربعا عبارة عن إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1730 مترا بقرى طيبة والوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة بالطوب الأبيض والمونه الأسمنتية.

كما تم إزالة 14 حالة تعد على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 1497 مترا مربعا بكفر الدوار، عبارة عن تعديات على الأرض الزراعية والصرف الزراعي وشدة خشبية وأعمدة خرسانية لطابق مخالف قيود الارتفاع ومباني مخالفة داخل الحيز العمراني.

وكذا تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة لبناء مخالف على أرض زراعية بمساحة 1387 مترا مربعا بقرية الطود بكوم حمادة، وإزالة عدد 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 759 مترا عبارة عن مبان بالطوب الأبيض بالرحمانية.