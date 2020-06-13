حملات مكثفة لإغلاق المحال التجارية المخالفة لقرار الحظر بالغربية

أصدر الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، بضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، لتدشين حملات ميدانية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار نائب محافظ الغربية إلى ضرورة تحرير محاضر المخالفات لكافة أصحاب المقاهي والمحلات التجارية وسائقي السيارات السرفيس المخالفين لقواعد السير والتحرك في مواعيد الحظر، وغير الملتظمين بمنع التكدسات وأماكن الزحام خلال المرحلة المقبلة.

فى ذات السياق، باشر المهندس محمد صلاح رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة أعمال حملات النظافة والتطوير لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير البوابة الرئيسية لمدخل المدينة العمالية بطريق "سمنود – المحلة – طنطا ".

ووجه رئيس مجلس المدينة فى تعليماته إلى رئيسي حي أول وثان، بضرورة تدشين حملات نظافة مكبرة مدعومة بسيارات ولودرات لرفع أطنان تلال القمامة بكافة المناطق السكنية، لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية شن حملات مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع 15 محلًا تجاريًا، لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بنطاق قرى مركز قطور .

وأشار المحاسب أحمد المغاوري رئيس مجلس مركز ومدينة قطور، إلى أنه تم تسوية وإصلاح طريق أميوط وعزبة الحديدي، ورفع تراكمات القمامة من على الطريق .