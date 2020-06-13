"إسكان النواب" يتقدم بطلب لتشكل لجنة تقصي ضد مخالفات الكمبوندات

كشف النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقلي اللجنة عددا من الشكاوى من عدد كبير من المواطنين بشأن مخالفات صارخة لاشتراطات البناء والمخططات التفصيلية في عدد من الكمبوندات، نظرا لأن هذه الأماكن مغلقة يصعب اكتشاف المخالفات بها.

وأعلن حمودة، في بيان له، أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق؛ للوقوف على مخالفات البناء واشتراطات البناء والمخططات التفصيلية فى التجمعات السكنية المغلقة "الكمبوندات" على مستوى الجمهورية، على أن يجرى كتابة تقرير نهائي بالأوضاع القائمة ومن ثم رفعها للسلطة التنفيذية لمحاسبة المسؤولين لاتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات، متابعا: "القانون لا بد أن يطبق على الجميع اللي مخالف في غرفة واللي مخالف في قصر الجميع سواسية أمام القانون".

وأَضاف أن مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة من الملفات التى تحظى باهتمام برلماني كبير، لمنع هذه الظاهرة ووضع أُطر صارمة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائي والتصدي بكل حزم وقوة للتعدي على أراضى الدولة واستعادة هيبة الدولة مرة أخرى، مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن رئيس الجمهورية وهو أعلى سلطة في الدولة، سياسته واضحة وهي تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة، ولا بد أن يكون القانون معصوب العينين فى التطبيق والتنفيذ، مثلما نقوم بتطبيق القانون على المواطنين في الأحياء الشعبية والراقية، لا بد أن يطبق وبحسم على التجمعات السكنية المغلقة "الكمبوندات"، وفي حال وجود أي مخالفة لاشتراطات البناء يتم تطبيق القانون فوراً.