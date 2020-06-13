"المؤتمر": ندخل في تحالف انتخابي عند توافق أهدافنا مع الأحزاب الأخرى

قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيدرس فكرة التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد إقرار قوانين الانتخابات بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.

وأضاف صميدة، لـ"الوطن"، أن فكرة التحالفات الانتخابية مقبولة ومهمة خلال الفترة المقبلة، ومن الوارد أن يشارك الحزب في تحالف مع أحزاب أخرى إذا توافقت الأهداف والرؤى وتوافرت أدوات تحقيقها على أرض الواقع، ونحن قريبون من قيادات حزب الوفد وحزب التجمع في مواقف ورؤى كثيرة.

وتابع بأن الحزب بدأ في تلقى طلبات الراغبين في الترشح في الانتخابات البرلمانية منذ فترة والأولوية في ترشيحات الحزب ستكون لشبابه وكوادره، وحريصين على اختيار مرشحين لخوض الانتخابات سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات تستطيع أن تمارس الدور الرقابي والتشريعي على أكمل وجه.