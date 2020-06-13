8 مشروعات سعودية حازت على جائزة أغاخان العالمية للعمارة و5 مواقع ضمن "التراث العالمي" لـ يونسكو

في تطور لافت لما تشهده الأوساط الثقافية من نهضة غير مسبوقة في مختلف القطاعات بالمملكة العربية السعودية، كشف تقرير " الحالة الثقافية في المملكة 2019 : ملامح واحصاءات" الصادر عن وزارة الثقافة السعودية أن 8 مشاريع معمارية في المملكة قد حازت على جائزة أغاخان العالمية للعمارة، وأن 8912 سعودي وسعودية يعملون في مهنة مهندس معماري فضلاً عن وجود 13 قسم عمارة و17 قسم تصميم داخلي في الجامعات السعودية.

وأوضح التقرير أن المملكة التي تمتاز بتراث ثقافي ثري من كنوز أثرية لحضارات تمتد لآلاف السنين قد بلغ عدد مواقع التراث العمراني التي تم حصرها فيها 1985 موقع، فضلاً عن وجود 5 مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما توجد 7 عناصر من التراث الثقافي بالمملكة مسجلة في قائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.

وشهدت المملكة 255 معرضًا فنيًا على الأقل في العام 2019 كما أن 22.8 % من المجتمع السعودي يمارسون أعمالاً فنية كالنحت أو الرسم هواية أو احترافًا.

وأظهر التقرير أن أراضي المملكة تضم 84 متحفًا عامًا شهدت 303162 زيارة و217 من المتاحف الخاصة وبلغ عدد الزيارات للمتحف الوطني في الرياض بمفرده 303315 زيارة في العام 2019.

وتتناثر المنارات الثقافية المتمثلة في المكتبات في كل أنحاء المملكة، حيث تبلغ عدد المكتبات في المملكة بمختلف أنواعها 2329 مكتبة و35% من الأسر السعودية تملك مكتبة خاصة في منزلها ويوجد 479773 عنوانا (كتاب) ضمن مقتنيات مكتبة الملك فهد الوطنية.