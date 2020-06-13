خلال 24 ساعة.. ضبط 199 قطعة سلاح و210 قضية مخدرات

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 199 قطعة سلاح نارى، بحوزة 178 شخص).. وذلك على النحو التالى:

(22) بندقية آلية .

بندقية رصاص .

(38) بندقية خرطوش.

(15) طبنجة .

(123) فرد محلى.

(245) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة .

ضبط (211) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (76571) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(328) حكم جناية.

(22737) حكم حبس جزئى.

(4431) حكم حبس مستأنف.

(38560) حكم غرامة.

(10515) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (210) قضية مخدرات بحوزة (237) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (67,235 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (9,995 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,652 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 760 جرام ).

كمية من مخدر البودرة وزنت ( 95 جرام ).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 55 جرام ).

كمية من مخدر الماكس وزنت ( 150 سم ).

كمية من مخدر الفودو وزنت (2,778 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,630 كيلو جرام).

عدد (1903) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (47) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (172) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22649) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص عشوائى لعدد (94) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.