"الوفد": دخولنا في تحالف مؤجل حتى إقرار قوانين الانتخابات

قال طارق تهامي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن فكرة التحالف الانتخابي مع الأحزاب الأخرى مؤجلة بالنسبة للحزب لحين إقرار البرلمان قوانين الانتخابات، وتقسيم الدوائر الانتخابية واعتمادها لتتحدد شكل العملية الانتخابية.

وأضاف تهامي، لـ"الوطن"، أن الحزب لا يمانع من دخول في تحالف انتخابي مع أحزاب قريبة منه في الفكر لكن ذلك سيتوقف على شكل العملية الانتخابية ومدى توافق الأهداف، وبعد إقرار قوانين الانتخابات سيتم مناقشة هذا الأمر واتخاذ قرار مؤسسى بشأنه.

وتابع بأن الحزب يستعد بشكل جيد لهذه الانتخابات منذ فترة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية على العمل السياسي، ويعمل حالياً على تلقى طلبات الراغبين في الترشح؛ ليكون جاهزا لخوض الانتخابات بمرشحين على كفاءة وخبرة في كل المجالات.

ويتلقى حزب الوفد طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 30 يونيو الجاري، وفق شروط حددها الحزب في الترشح من بينها النزاهة وحسن السمعة والشعبية في الدائرة الانتخابية، ومدى التأثير والوعي والقدرة على العمل السياسي.