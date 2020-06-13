إزالة 5 فيلات مخالفة في البدرشين وكرداسة والهرم

واصلت محافظة الجيزة المواجهة اليومية للعقارات المخالفة بكل الأحياء والمراكز والمدن من خلال حملات مكثفة تشنها المحافظة لردع المخالفين وإزالة مخالفات البناء.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إزالة 5 فيلات مقامة بالمخالفة بمراكز ومدن البدرشين وكرداسة وحي الهرم، مشيرا إلى أنه جرت أعمال الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض كإجراء رادع للمخالفين.

وأوضح المحافظ أنه جرى إزالة فيلات مقامة بالمخالفة على أراضي زراعية بقرية المرازيق بالبدرشين بإجمالي مساحة 1350 متر أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني، كما جرى إزالة فيلا بنطاق المرازيق على مساحة 600 متر تقريبا وإستكمال إزالة فيلا بمنطقة كفر الجبل والأسوار المحيط بالمنطقة، وإزالة فيلا بمدينة كرداسة.