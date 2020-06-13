إغلاق السينما مرة أخرى في بكين بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا

وضعت السلطات الصينية مسمارًا آخر في نعش قطاع الأفلام الصيني، وذلك بعدما أعلنت رسميًا أن دور السينما في بكين يجب أن تظل مغلقة في الوقت الحالي بعد اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة.

وقال بعض الصحفيين في بكيت، إن دور السينما وغيرها من أماكن الترفيه في الأماكن المغلقة يجب أن تظل مغلقة مؤقتًا، وفقًا لأخبار بكين، ونقله موقع Variety.

يذكر أنه تم إغلاق دور السينما الصينية بسبب كورونا منذ أواخر يناير، كما أنه شهدت صناعة السينما خسائر فادحة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.