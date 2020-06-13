جهود "الأموال العامة" في 24 ساعة.. بينها قضية غسل 10 ملايين جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا " إتجار فى النقد - تحويلات مالية غير مشروعة – غسل أموال – نصب سفريات" مُتهم فيها (6) أشخاص .. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (187,385 ألف جنيه مصرى – 1049 دولار أمريكى – 590 يورو) تم ضبطها نقدياً ، وكذا (1800 دولار أمريكى – 4000 يورو – 700 ألف ريال سعودى – 25 ألف درهم إماراتى – 700 دينار كويتى – 220 دينار أردنى) تم ضبطها مستندياً .. وكذا غسل أموال قدرت قيمتها بحوالى (10 مليون جنيه تقريباً) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.