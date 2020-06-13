روحاني يحذر من عدم التقيد بالبروتوكولات الصحية

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من مخاطر عدم التقيد بالبروتوكولات الصحية، منوها بأنه سيتم إعادة فرض القيود السابقة في حال اضطرت السلطات لذلك.

وقال روحاني، اليوم السبت: "التقيد بالبروتوكولات الصحية تدنى من 80% في إبريل الماضي إلى 20%اليوم، وهذا أمر مقلق.. سنعيد فرض القيود السابقة في حال اضطرينا لذلك".

وأضاف روحاني: "لا نزال قلقين من تفشي فيروس كورونا، لأننا لم نبلغ بعد مرحلة عدوى القطيع، ولم يتم التوصل إلى لقاح للفيروس".

ولفت روحاني إلى أن ارتفاع الإصابات وبلوغها الذروة في بعض الأقاليم يعود إلى عدم مراعاة البروتوكولات الصحية والسفر غير الضروري بين المدن.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران حتى الآن 182545، وإجمالي الوفيات 8659.