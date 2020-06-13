بـ375 ألف جنيه.. ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 150 كيلو بانجو بالإسماعيلية

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية الإسماعيلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط تاجر مخدرات بالإسماعيلية وبحوزته 75 لفافة بانجو زنة 150 كيلو جرامًا، وثمنها 375 ألف جنيه، قبل توزيعها على عملائه بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وتلقى اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي مدير المباحث، يفيد بورود معلومات بنشاط لأحد العناصر الإجرامية، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، حيث تخصص فى الإتجار بنبات البانجو المخدر بكميات كبيرة، وترويجه على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبط التاجر بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحيازته 75 لفافة لنبات البانجو المخدر زنة 150 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، وسلاح أبيض "خنجر".

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 375 ألف جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.