انطلاق الموسم الثاني لمبادرة شباب يدير شباب.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح باب الانضمام في الموسم الثاني من مبادرة شباب يدير شباب.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية طريقة التسجيل، والرابط الخاص بها استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة التسجيل في مبادرة شباب يدير شباب

يمكن التسجيل في المبادرة من خلال الضغط هنا.

وأوضحت الوزارة أنها مبادرة شبابية أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تهدف إلى تحفيز الشباب وخدمتهم وتنمية قدرتهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تخدم المشاركة المجتمعية، بجميع محافظات مصر.

البيانات المطلوبة للتسجيل في مبادرة شباب يدير شباب

ـ كتابة الاسم بالكامل باللغة العربية.

ـ تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالمشترك.

ـ كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

ـ كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بالمشترك.

ـ تحديد المحافظة التابع لها المشترك.

ـ كتابة العنوان تفصيلي.

ـ تحديد الجامعة، والكلية، والفرقة الدراسية التابع لها المشترك.

ـ توضيع سبب الانضمام للمباردة.

ـ ذكر الأعمال التطوعية التي شارك بها المتقدم.

ـ تحديد اللجنة المراد الانضمام اليها، مع ذكر سبب اختيار تلك اللجنة.