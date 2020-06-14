إعلان الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بـ"آداب القناة"

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنة النهائية لكلية الآداب جامعة القناة يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو لعام 2020م، برعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عادل السعدني عميد الكلية، ضرورة التزام جميع الطلاب بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة وبالمواعيد وبأماكن اللجان وبقواعد ضبط سير الامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتابع السعدنى أن الضوابط والإجراءات الخاصة بحسن سير العملية التعليمية تشمل ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي والتى تكفلها إدارة الجامعة والكلية ولجان المراقبة حفاظا على السلامة العامة مع حظر اصطحاب أي مذكرات أو مراجع أو أوراق إلى داخل لجنة الامتحان كما يحظر الدخول إلى لجنة الامتحان بالهاتف المحمول.

وأضاف الدكتورمحمد تهامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه على كل طالب الالتزام بالمكان المحدد له والمثبت عليه رقم جلوسه والإلتزام بحمل بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي عند دخوله إلى لجنة الإمتحان.

وأكمل التهامى، يحرم الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته وأكمل يجب على كل طالب التوقيع في كشوف حضورالإمتحان أمام أسمه في كل امتحان بقلمه الخاص و التواجد قبيل بدء الإمتحان بساعة كاملة ولا يسمح للطالب بدخول القاعة إلا عند وجود أحد المراقبين بها ويكون ذلك خلال 30 دقيقة قبيل بدء الامتحان ويجب على الطالب إتباع تعليمات لجان المراقبة والقواعد العامة لضوابط حسن سير الإمتحانات مع حظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها، ويحظر إثارة الشغب أوالتحدث بصوت عال والإخلال بنظام الإمتحانات داخل اللجنة وايضا يحظر التحدث مع الزملاء بعد توزيع أوراق الأسئلة وحتى نهاية الإمتحان.