طهران تغير روايتها: الواشي بسليماني رصد قواتنا في سوريا

في تغيير لروايتها السابقة حول من اتهمته بالتجسس على تنقلات قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أعلنت طهران، اليوم، أن محمود موسوي مجد، الذي حكم عليه بالإعدام مؤخراً، لا علاقة له باغتيال سليماني، لافتة إلى أنه كان يقدم معلومات إلى استخبارات أجنبية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أن محمود موسوي مجد، كان على علاقة مع فيلق القدس الإيراني وقائده السابق قاسم سليماني، وهو متهم بتقديم معلومات إلى جهازي المخابرات الأمريكي "سي آي أية" والإسرائيلي "الموساد" عن تحركات القوات الإيرانية في سوريا.

وأوضح إسماعيلي، بحسب ما أفادت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن ملف موسوي مجد يعود إلى عامي 2018 و2019، مضيفا أن هناك متهمين آخرين في القضية، وقد صدر الحكم ضده وتم تأييده.

وتابع إسماعيلي: "اعتقاله ليس مرتبطا باغتيال سليماني، بل بسبب تقديمه معلومات عن تحركات سليماني في سوريا".

وأضاف إسماعيلي: "بسبب صلة المتهم بفيلق القدس خلال السنوات الماضية، فإنه قدم معلومات أساسية تتعلق بوزارة الدفاع وفيلق القدس وأيضا تحركات سليماني خلال عامي 2017 و2018 لجهازي المخابرات الأمريكي (سي آي إيه) والإسرائيلي (الموساد)".

وأشار إسماعيلي، إلى أن علاقة المتهم كانت غالبا في سوريا، لأنه وعائلته يقيمون هناك، وكان هناك يعمل مع القوات الإيرانية وقد جمع معلومات عن أنشطتهم وعن مجال عمل وزارة الدفاع الإيرانية هناك وقدمها للعدو".

وجاء ذلك، بعد أن ذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، في تقرير امس الأول الخميس، أن محمود موسوي كان طالب ماجستير في الجامعة الأمريكية في لبنان، واعتقله " حزب الله " اللبناني في بيروت عام 2018 وسلمه لإيران.

لكن حسابا جديدا عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" يدعي أنه لأحد أقارب المحكوم عليه، رفض الاتهامات الموجهة له ونشر تسجيلا صوتيا قال إنه لموسوي مجد ومسرب من سجن "إيفين"، حيث يعتقل هناك، وينفي فيه التهم الموجهة إليه.

وقال موسوي مجد في التسجيل "إنه جندي مخلص للنظام والثورة والمرشد وكل ما وجه له من تهم بالتجسس على سليماني مفبرك وملفق".

وأضاف: "أنا معتقل منذ 10 سبتمبر 2018 فكيف أكون قد أفشيت مكان سليماني الذي قتل في 3 يناير 2020؟ وطالب بمحاكمة عادلة وعلنية وبحضور محامين ووسائل إعلام".