مد خط مياه لـ3 قرى بملوي بتكلفة مليون جنيه

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن قطاع المشروعات انتهى من أعمال إحلال وتجديد بئر غطاس بقرية "قلبا" بمركز ملوي، بطاقة إنتاجية 60 ل /ث، مشيرًا إلى أن القرية كانت تعاني من ضعف المياه.

وأشار "الشهاوي" إلى مد خط مياه قطر 8 بوصة من محطة معصرة ملوي المرشحة، إلى قرى التابوت وقلبا وعزبة عدلي.

وأضاف الشهاوى أن الخط يمتد لمسافة أكثر من 1500 مترًا، وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، لتصبح محطة معصرة ملوى المرشحة تغذي مدينة ملوى بالكامل وقرى سينجرج وأم قمص والريرمون وعزبة التابوت وقلبا وسيف الغربية والبياضية وعزبة عدلى.