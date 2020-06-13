عاجل.. إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه وإحالته للتحقيق

أقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مدير مستشفى المطرية التعليمي، لتقصيره في أداء مهام عمله وتخليه عن مسؤوليته، وذلك بعد واقعة وفاة مريض سوداني داخل المستشفى في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكّدة أنَّه تمّ تشكيل لجنة عليا لاستكمال التحقيق معه واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت تقصيره في الواقعة.

وزير الصحة تؤكّد: سنتخد كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت تقصيره في الواقعة

وشددت وزيرة الصحة، على أنَّه لا تهاون في حق أي مريض في الحصول على الخدمة الطبية، في ظل سعي الدولة الدائم على توفير أعلى درجات الرعاية الطبية بالمستشفيات، فضلًا عن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من المسئولين بالوزارة من خلال اللجان التفتيشية على جميع المستشفيات ومراجعة أعمال تلك اللجان من خلال وزيرة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

زايد: لا تهاون بحق أي مريض في الحصول على الخدمة الطبية.. نسعى لتوفير أعلى درجات الرعاية

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه فور وقوع الحادث وجهت وزيرة الصحة بفتح تحقيق عاجل وفوري، حيث كلفت الدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الواقعة، تضم اثنين من الاستشاريين الفنيين بالهيئة وأستاذ قانوني من كلية الحقوق، مؤكّدًا أنَّ نتائج التحقيقات سوف تعرض على وزيرة الصحة والسكان، ليتمّ إحالتها للجهات المختصة.

التحقيقات المبدئية تُظهر عددًا من المخالفات الإدارية والفنية من جانب المستشفى

وأشار "مجاهد"، إلى أنَّ اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان تباشر عملها على قدم وساق لمعرفة ملابسات الواقعة، كاشفًا أنَّ التحقيقات المبدئية أظهرت عددًا من المخالفات الإدارية والفنية من جانب المستشفى، مبينًا أنَّه جار تحديد المقصرين وسيتمّ تقديمهم للجهات المعنية لتوقيع أقصى عقوبة عليهم.