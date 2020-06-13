بيونجيانج: الحديث عن نزع السلاح النووي "غير منطقي"

شنت بيونجيانج هجوما على جارتها الجنوبية، اليوم، وطالبتها بوقف الحديث "غير المنطقي" عن "نزع" سلاحها النووي، ولم تكتف بيونجيانج بذلك فحسب، بل تعهدت بتوسيع قدارتها العسكرية، وفقا لما ذكره كوون جونج جان، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية.

وجاء البيان الصادر عن كوون جونج جان بعد أن قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية للصحفيين أن سول ستواصل العمل من أجل تحسين العلاقات الثنائية وإحياء المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت حكومة الرئيس الكوري الجنوبي، "مون جاي إن"، بذلت جهودا حثيثة من أجل إقامة قمم نووية بين رئيس كوريا الشمالية "كيم جونج أون" ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اللذين التقيا 3 مرات منذ عام 2018.

كذلك عمل الرئيس الكوري الجنوبي على تحسين العلاقات بين سول وبيونجيانج، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

غير أن بيونجيانجعلقت في الشهور الأخيرة كافة أوجه تعاونها تقريبا مع سول، كما أعربت في الوقت نفسه عن مشاعر الإحباط جراء عدم إحراز تقدم في مفاوضاتها النووية مع الإدارة الأميركية.

والأسبوع الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها قد تقطع جميع قنوات الاتصال الحكومية والعسكرية مع كوريا الجنوبية، بل وذهبت إلى حد التلويح بالتخلي عن اتفاقات السلام بينهما، والتي كان قد تم التوصل إليها في العام 2018.

كذلك ألقت كوريا الشمالية باللوم على كوريا الجنوبية لفشلها في منع نشطاء من نشر منشورات مناهضة لها باستخدام "بالونات الهيدروجين" عبر الحدود.

وردت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على بيان منفصل صادر عن كوريا الشمالية في وقت متأخر من أمس الجمعة قالت فيه إن ثقة كوريا الشمالية مع سول "محطمة" تماما، وأن "أوقات الندم والألم" تنتظر منافستها.