للسماح باستكمالها.. مراجعة للعقارات الصادر لها تراخيص في الدقهلية

عقد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية ، اليوم، اجتماع لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.

حضر الاجتماع اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة ممثلا عن قيادة الجيش الثانى الميدانى، واللواء محمد محسن نائب مدير أمن الدقهلية، والمهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين بالدقهلية، وأساتذة ممثلين عن كلية الهندسة جامعة المنصورة، وممثل عن مديرية الإسكان وجهاز التفتيش على أعمال البناء ومديرو الشئون الهندسية والتخطيط العمرانى والتنظيم ورؤساء مدينه طلخا وحى شرق وحى غرب المنصورة ومركز المنصورة.

وتناول الاجتماع مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ أعمال اللجنة وذلك بهدف سرعة الانتهاء من أعمالها تيسيرا على المواطنين

وقال نائب المحافظ، في بيان صحفي، إنه تقرر وضع نموذج موحد لفحص العقارات التى يشملها القرار المذكور نطاق الوحدات المحلية بالمنصورة وطلخا، من خلال أساتذة كلية الهندسة بالتعاون مع التخطيط العمرانى والشئون الهندسية بالمحافظة على أن يتم رفع تقارير بالأعمال التى تتم بناء على اجتماعات اللجنة التى تنعقد أسبوعيا حتى انتهاء أعمال الحصر والمراجعة للعقارات.

وقال اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام إن أعمال اللجنة تتضمن الفحص للعقارات التى صدر لها تراخيص سابقة وجارى تنفيذها فقط وأيضا أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور هذا القرار والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار وزارة التنمية المحلية بها على الفور.