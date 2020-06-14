حظك اليوم الأحد 14-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه يقول الحق بعيدًا عن المجاملات، أو الكلام المنمق، كما يتصف بالعفوية في التعامل مع كل شيء حوله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.