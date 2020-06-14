حظك اليوم الأحد 14-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتحلّى مولود برج الثور بالطيبة الكبيرة، إذ تجده دائمًا ما يكون محاطًا بالكثير من الأشخاص الذين يجدون الراحة والسعادة معه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بتنظيم جهودك وأولوياتك ولا تهمل أي عارض صحي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك مشوش العاطفة وتميل للانعزال قليلا، وعليك ألا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.