تفاصيل إحالة موظف للتحقيق لترويجه شائعة إصابة بكورونا في عمله بالأقصر

أصدر عبده هاشم، وكيل وزارة القوى العاملة بالأقصر، قرارًا بإيقاف موظف بالمديرية عن العمل وتحويله للتحقيق لترويجه شائعات بين موظفي المديرية حول إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح هاشم أن المديرية تلقت شكوى رسمية تفيد قيام موظف إداري يدعى "ط. م" بترويج شائعات ومعلومات مغلوطة عن إصابة البعض من موظفي المديرية بفيروس كورونا، يستهدف من خلالها إثارة الخوف والذعر في نفوس الموظفين، والجمهور من المواطنين الذين يقصدون المديرية بشكل يومي لإنهاء أوراقهم الرسمية.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر رسمي ضد الموظف حمل رقم 5172 إداري قسم شرطة بندر الأقصر لسنة 2020، نظرًا لخطورة الموقف، حيث إن محاولة نشر وتناقل شائعات عن موظفي المديرية ذات النشاط الحيوي من شأنه إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم بالقانون.

وأكد، أنه سترفع الشكوى إلى النيابة الإدارية لإصدار العقوبة المناسب للموظف، وذلك حتى يكون رادعًا لكل من تسوله له نفسه إثارة البلبلة خاصة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد.