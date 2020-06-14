"هيثم" طبيب عظام يقرر التبرع بإجراء عمليات للمرضى مجانا: بساعد الناس

بعد أن سخَّر العديد من أفراد الأطقم الطبية وقتهم وجهدهم لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قرر المشاركة ضمن ذلك العمل البطولي، بمساعدة جميع المصابين بكسور العظام.

الدكتور هيثم زوايد، استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل وتقويم العمود الفقري، قرر التنازل عن أجره في العمليات الجراحية والطارئة والكسور كليا، للمساعدة في الظروف الاستثنائية الحالية، وعلاج جميع الحالات حتى من المصابين بكورونا.

"حبيت أساعد الناس اللي مبقاش عندها دخل وبيعانوا من ظروف مادية صعبة".. تعتبر تلك هي الفئة المستهدفة للمساعدة من استشاري العظام، الذي يعمل في عدة مستشفيات بمنطقة أكتوبر والشيخ زايد، وواحدة في المهندسين، حيث يرى أن ذلك واجبا عليه خلال تلك الفترة الصعبة التي تكر بها البلاد والعالم أجمع.

ويهدف لمساندة أبناء الشعب "قولت لازم أساعد باللي أقدر عليه"، ويقدم لهم يد المعونة والتي لا تقتصر على الدعم لأصحاب أمراض الجهاز التنفسي فقط، حيث يعتبر أن مرضى العظام من أصحاب الأمراض بالغة الأهمية والتي لا يمكن تجاهلها ويجب سرعة حلها بطريقة صحيحة.

وعقب نشره لتلك المبادرة عبر الصفحات الطبية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تهافت الكثير عليه لطلب المعونة، حيث سارع الطبيب إلى تلبية نداءات المرضى، انطلاقا من حرصه المهني على إنقاذ ومساعدة الجميع، فلم يكن ذلك أولى أعماله التطوعية وسبقه العديد من العمليات المجانية بالقصر العيني عقب تخرجه من الجامعة.

يحرص الدكتور هيثم على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال تلك العمليات الجراحية، من ارتداء البذلة الوقائية وماسك الوجه وقفازات اليدين، والتي تتضاعف خلال التعامل مع مرضى كورونا لتجنب انتقال العدوى، موضحا أنهم يعانون من آلام أكبر بالعظام، لذلك يتطلب التعامل معهم الدقة والحساسية البالغة لتجنب أي مشكلة يمكن أن تحدث لهم.