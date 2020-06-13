الري: إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية حقيقية للتوصل لاتفاق عادل ومستدام

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر أبدت اعتراضها الكامل على مقترحات الجانب الإثيوبي وتم رفضها بشكل كامل، وإن الجانب الإثيوبي قدم ورقة بها مقترحات وعناصر جديدة رفضتها مصر والسودان، وقد تكون إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية حقيقية للتوصل لاتفاق عادل ومستدام، وعدم حل موقف لحظي.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الجانب الإثيوبي شعر أن لديه السيطرة والملكية الوحيدة لمياه نهر النيل، وغير مدركين اعتماد مصر على مياه النهر، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير بالمفاوضات لم ينته بعد، وقد يكون هناك اجتماع آخر إذا كانت هناك بادرة أو رغبة وحسن نية من الجانب الإثيوبي.

وتابع بأن الخلاف الآن ليس على عدد سنوات الملء، ولكن خلاف المفاوضات سببه عدم الرغبة في الالتزام بأي شيء، ومصر اتبعت منذ البداية سياسة النفس الطويل وحسن النية والإرادة السياسية للحل ولسنا ضد أي رغبات للتنمية تنشدها الدول.

وواصل: "مصر ضد أي دولة وكيان وشخص لا يقدر احتياجاتها".