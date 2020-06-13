بـ9 شروط.. قرعة علنية على 62 قطعة أرض بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

أجرت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، القرعة العلنية الاختيارية لأصحاب قطع تقسيم الفيروز بمدينة مصيف بلطيم، اليوم السبت، وذلك بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ، أن أصحاب القطع وافقوا على إجراء القرعة على 62 قطعة بتقسيم الفيروز، بـ9 شروط، هي:

1-سيتم تحويل حق الانتفاع إلى تخصيص.

2- الاستفادة من الحد الأقصى للارتفاع طبقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة للمدينة، والتي سمحت بالارتفاع حتى 15 مترًا (5 أدوار)، بدلًا من ارتفاع 7 أمتار، والذي كان مقررًا لهذه المنطقة.

3- الحفاظ على مساحة القطع دون تعديل 15 × 15 مترًا.

4- عروض الشوارع بالتقسيم لا تقل عن 10 أمتار صافية، علاوة على الارتداد من كل جانب بثلاثة أمتار، ليصبح إجمالي المسافة بين القطع وما يقابلها 16 مترًا.

5- توصيل المرافق بمشروع التقسيم بمعرفة المحافظة، دون تحمل المخصص لهم هذه القطع أي أعباء مالية جديدة.

6- توجيه جميع القطع للاتجاه البحري، مع توافر الفراغات والخدمات لمشروع التقسيم.

7- ترك 3 أمتار من جميع الاتجاهات حول كل قطعة على أن تحاط بسور شجري خشبي.

8- اتصال أرض مشروع التقسيم بالبحر عن طريق الكورنيش والمداخل المؤدية له، وكذا مدخل على البحر.

9- اتصال موقع المشروع مباشرة بالطريق الدولي الساحلي عن طريق مدخل الفيروز.

وأجريت القرعة في موعدها المحدد بديوان عام المحافظة، وتحدد يوم السبت المقبل موعدًا للذين تخلفوا عن الحضور اليوم لاستكمال القرعة.