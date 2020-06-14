تحرك أسرع لاحتواء الفيروس.. طبيب يوضح أهمية إنشاء غرفة لإدارة كورونا

انتشار وباء كورونا بشكل كبير في مصر وتزايد عدد ضحاياه، دفع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإصدار قرار بتشكيل غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسكندرية.

ونص القرار الذي حمل رقم 386 لسنة 2020، على أن يتولى الدكتور خالد عبدالغني مدير مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، رئاسة الغرفة، كما يكلف الدكتور عناني عطية مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، بالعمل نائبًا لرئيس الغرفة بالإضافة إلى عمله الأصلي.

الدكتور محمد عز العرب، أوضح أنه لكل محافظة وضعها الوبائي الخاص، من حيث الإصابات ونسبة الانتشار والعدوى، موضحا أن هذا تشكل غرفة لمنطقة أزمات لمنطقة محددة قرار جيد لأنه يساعد في التركيز على دراسة تلك المنطقة وبالتي التحركات بها تكون عن دراية وسرعة أكبر.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أن الصين خلال تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، شكلت فريقا لإدارة منطقة ما وتمتلك كل واحدة أسلوبها الخاص في السيطرة على الفيروس، مشيرا إلى أن غرفة إدارة الأزمات التي شكلتها وزارة الصحة للإسكندرية ستكون متصلة بالإدارة الرئيسية في وزارة الصحة لمتابعة كافة التطورات، وستعمل على دراسة أكبر للوبائيات في المحافظة.

وتابع أن كل توزيع الإصابات في مصر مختلف، وأنه من المرجح أن يتشكل الفترة المقبلة فرق أزمات لمحافظات أخرى، بهدف السيطرة تلك المنطقة ووضع أفضل الأساليب للسيطرة على الإصابات داخلها ومتابع فرض العزل الصحي على تلك المنطقة.

والمحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة المنخفضة.