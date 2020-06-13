أبو بكر: مصر تبدأ صفحة جديدة لحياة سياسية غابت لفترات طويلة

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحمل فكرا محترما، ووثيقتها "نتائج الحوار الوطني" لمجلس النواب، بداية عمل جيد، وبداية ديمقراطية حقيقية واحترام فكرة الرأي والرأى الآخر، وبداية عدم إقصاء صاحب فكر معارض، وبداية احترام الاختلاف.

وقال خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "أرجو أن يستمر هذا العمل بشكل أوسع ونرى 27 مقرا للتنسيقية في كافة المحافظات، واجتماعات تبث على الهواء مباشرة، ونرى الانتقاد والتأييد على الهواء مباشرة" .

وواصل: "أتنمى أن يأخذ مجلس النواب بكل ما جاء في هذا التقرير، فهو عمل جيد ومحترم وأعتقد أننا نبدأ صفحة جديدة لحياة سياسية غابت لفترات طويلة".

وأضاف أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم شيئا موضوعيا ويحمل احترامًا كبيرًا.