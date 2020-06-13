5 آلاف جنيه للمهندس المصاب بكورونا و20 ألفا للمتوفى بكفر الشيخ

عقد مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبدالسميع يوسف، اليوم السبت، اجتماعًا عبر شبكة الإنترنت، لمناقشة بعض القضايا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر المهندس محمد ربيع، الأمين العام للنقابة، أن أبرز القرارات التي اُتخذت خلال الاجتماع تتعلق بصرف منحة قيمتها 5 آلاف جنيه للمهندس المصاب بفيروس كورونا، وذلك بموجب مستند من وزارة الصحة يفيد بإصابته، وتلقي العلاج بمستشفى العزل.

وفي حالة وفاة المهندس متأثرًا بإصابته بالفيروس، تصرف الأسرة 20 ألف جنيه كإعاناة، بحسب الأمين العام للنقابة.

وأضاف "ربيع" أنه متاح الآن إمكانية صرف سلفة لأصحاب المعاشات من المهندسين، وأسر المهندسين المتوفين بقيمة معاش شهرين تصرف فورًا من النقابة الفرعية، على أن تُخصم من المعاش على عشرة أشهر.

وأكد أن نقابة المهندسين بكفر الشيخ، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، قامت بتحديث البيانات الخاصة بالمهندسين إلكترونيًا دون الحضور لمقر النقابة، ورفع المعاناة عنهم.