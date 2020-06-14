محمود يحكي عن مأساة تبديل جثة والدته: طلبوا مني 5000 جنيه لنقلها

روى محمود محمد تفاصيل الموقف الصعب الذي تعرض له بعدما اكتشف تسليم جثمان والدته لآخرين وتسليمه جثمان رجل بدلًا منه.

وقال محمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنهم في مستشفى كفر الزيات العام أبلغوه بوفاة والدته وطلبوا منه احضار مبلغ 5000 جنيه قيمة التابوت الخشبي الذي سيتم احراقه بعدها وأيضًا قيمة تكاليف نقل الجثمان بالإسعاف ولكنه اعتذر لهم لعدم قدرته المادية لافتًا أنه بحث عن سيارة اسعاف خاصة ووجدها بالفعل ولكن بدون سائق وأنه استأذن صاحبها بأن يقوم بقيادتها ونقل جثمان والدته.

بخطوات مسرعة تحرك محمد ناحية المشرحة لإستلام الجثمان وظن عامل المشرحة أنه سائق سيارة اسعاف وسمح له بدخول المشرحة وأنه اثناء استلام الجثمان لاحظ ان الجثمان لشخص "طويل ورفيع" بينما كانت والدته "قصيرة وسمينة" وأنه طلب من العامل رؤية الجثمان واشترط عليه أن "يراضيه" قبل أن يفتح له الكفن وحينما فتح له الكفن فوجئ أن الجثة لرجل وليس لوالدته.

واستغاث محمد بالأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور وحضر مسئولو المستشفى وتوصلوا إلى أن الجثمان تم تسليمه لأسرى أخرى لافتًا أن الجثة كانت الوحيدة في المشرحة مشيرًا إلى أن الطب الوقائي والأجهزة الأمنية تواصلوا مع الأسرة التي تسلمت الجثمان خطأ وفي البداية رفضوا فتح المقابر وأنهم طلبوا من ابنة الرجل الحضور وحضرت وشاهدت جثمان والدها وأقرت انه والدها.

وأشار انهم ذهبوا للمقابر ودخل مسئولي الطب الوقائي واستخرجوا الجثة لافتًا أنه أصطحبها وصلى عليها صلاة الجنازة ثم دفنها في المقابر مؤكدًا أنه لولا قيادته لسيارة الإسعاف لما سمحوا له بالدخول للمشرحة وكانوا سلموه الجثمان داخل الصندوق بدون أن يراه.