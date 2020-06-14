فيديو.. كيف يعمل لقاح أوكسفورد الجديد ويحفز المناعة ضد كورونا؟

كشف الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات، والمصري الوحيد في فريق جامعة أوكسفورد لانتاج لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كيف سيعمل لقاح أوكسفورد الجديد على تحفيز مناعة جسم الإنسان ضد كورونا.

وأضاف "سالمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر":" إحنا مش بنحط فيروس قدام فيروس عشان يحاربوا بعض، ولكن إحنا بنعرض جهاز المناعة لصورة ممكن تحصل له في المستقبل، ونحقن الجسم بفيروس برد عادي، ويتم إزالة كل الجينات من هذا الفيروس اللي تخليه تتكاثر وبالتالي يُصبح أمن.

وتابع :" الفيروس اللي هنحقنه ده مش هيقعد يتكاثر بشكل اعتباطي، بحط جزء من الجين أو المادة الوراثية اللي انا عاوز داخل جسم الإنسان، مستقبلات الجسم ترتبط بالمادة الوراثية الخاصة بالفيروس، وبالتالي سيعدي الجهاز التنفسي، وهي الخلايا اللي أنا عاوز أدربها، جهاز المناعة بقى لما يتهاجم من الفيروس الصغير ده، هيفهم يتعامل مع الفيروس الاخطر لما ييجي".