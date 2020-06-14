عضو "التنسيقية": "الوعي أمان" إحدى مبادراتنا لمواجهة وباء كورونا

تحدث المهندس محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن المبادرة الجديدة التي تبنتها التنسيقية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنهم أطلقوا مبادرة الوعي أمان لافتًا إلى أنها سلسلة من مبادرات التنسيقية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأشار إسماعيل إلى أن التنسيقية قدمت بعض المبادرات مثل مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة وأطلقوا حملة البالطوا الأبيض لدعم الجيش الأبيض بطلاب السنوات النهائية بكليات المجال الطبي والصيدلي.

وأوضح إسماعيل أنهم أطلقوا مبادرة الوعي أمان في 19 محافظة بالتعاون مع مديريات الصحة في هذه المحافظات لافتًا أنهم تواصلوا مع مديريات الصحة في هذه المحافظات وعرفوا احتياجاتهم وأنهم بصدد تسليم الدفعة الأولى من احتياجاتهم للمراكز الطبية والمديريات.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل أكبر عدد من المتطوعين من شباب الأحزاب لافتًا إلى أن هولاء المتطوعين سيساعدوا المعزولين في منازلهم وتوصيل الأدوية والمستلزمات لهم مؤكدًا أنه سيتم توفير شبكة من المتطوعين لتغطية احتياجات هؤلاء.