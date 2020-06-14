إعلامي يكشف تفاصيل عودة الحياة بإيطاليا ويحذر المصريين من التهاون

كشف الإعلامي محمد حدوت رئيس الجمعية الدولية للأجانب في ايطاليا تفاصيل عودة الحياة لطبيعتها.

وقال حدوت خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه متواجد في أحد المطاعم بمدينة تبعد عن روما بـ20 دقيقة فقط مشيرًا إلى أن الأعداد قلت بشكل كبير وأن اليوم شهد 56 وفاة فقط بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحالات الايجابية منذ بداية الوباء حتى الأن 236305 مشيرًا إلى أن المطاعم تعمل ولكن باجراءات احترازية كاملة وأنه ممنوع جلوس أكثر من شخصين على المنضدة الواحدة لافتًا إلى أن ارتداء الكمامة اجباري ولكنه لا يرتديها نظرًا لأنه يتناول الطعام.

وأكد حدوت على أن ثقافة الشعوب والتزامها ووجود تباعد اجتماعي والقرارات السياسية الصعبة للإغلاق والحظر وأن ذلك يعتبر السبيل الوحيد للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح أن ايطاليا أجرت أمس 70 ألف مسحة للفيروس وأن اجمالي عدد المسحات وصل لـ5 مليون مسحة مشيرًا إلى أن أكثر الأماكن التي ظهرت فيها الاصابات هي المستشفيات ودور المسنين.

وحذر حدوت من التهاون والتكاسل في مصر مطالبًا بعدم الاستهتار بالأرقام المنخفضة التي تعلنها الدولة ومطالبًا بالالتزام مشيرًا إلى ان المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض ينقلوا المرض لغيرهم عند تحركهم.