هيكل: تخوفنا من تخفيف الإجراءات بعد العيد بسبب زيادة إصابات كورونا

تحدث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن استمرار الحكومة في تطبيق الإجراءات الاحترازية رغم الرغبة في تقليصها، فأوضح أن الدولة كانت تتمنى تخفيف الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر المبارك مباشرة ولكن فوجئنا بزيادة أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ما أدى إلى تأثر الأوضاع الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن الحكومة ولجنة إدارة الأزمة عملت منذ البداية على محورين الأولى الاهتمام بصحة المواطن وهي المقام الأول، والثاني هي إدارة الاقتصاد والسعي لدوران عجلة الإنتاج من أجل الخروج من الأزمة بأقل خسائر، بما يسرع عملية امتصاص الاقتصاد لصدمة "كورونا".

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن زيادة الأعداد بشكل متصاعد في أعقاب عيد الفطر حتى وإن كانت في المنحنى المسطح للإصابات دفعت الحكومة للتخوف وإرجاء تخفيف الاجراءات الاحترازية.