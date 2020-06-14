هيكل: اقتصادنا قد لا يقوى على تحمل الإغلاق.. ولجوؤنا للاقتراض ليس سهلا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن إبقاء الحكومة على الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، يؤكد حرصها على صحة المواطن في المقام الأول رغم خسائر الإغلاق الجزئي، كما أن الاقتصاد لا ينفصل في ذات الوقت عن المواطن، فالاقتصاد المصري قد لا يقوى كثيراً على تحمل الإغلاق.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن فاتورة الإغلاق كبيرة ولجوءنا لصندوق النقد الدولي ليس امراً سهلاً ولجأنا إليها لتعويض خسائر إغلاقنا التي نتجت عن إغلاق الاقتصاد على مدار ثلاثة اشهر.

وأشار وزير الإعلام، إلى أن المؤتمر الأخير سرد الخسائر الاقتصادية حتى تكون واضحة أمام المواطن لأننا ومنذ الوهلة الاولى في إدارة أزمة فيروس كورونا تعاملنا مع المواطن أنه شريك في إدارة الأزمة، ومن ثم وجدنا أنه علينا الاستمرار في الإجراءات الاحترازية قدر المستطاع، وقامت كل وزارة باستعراض خطتها للفتح التدريجي وروجعت أكثر من مرة حتى يحين وقت الفتح تكون كل وزارة ذات جاهزية لبدء التنفيذ.